الحزن يوقف سبيرز عن الغناء

المصدر: لوس انجليس - رويترز

عبر مدير أعمال مغنية البوب بريتني سبيرز عن قلقه إزاء صحتها النفسية قائلاً، إنه يعتقد أن عليها ألا تعود للغناء قريباً أو «ألا تعود أبداً».

وعلقت سبيرز في يناير الماضي عرضاً جديداً كان من المزمع أن ينظم في لاس فيجاس من فبراير حتى أغسطس، بعد مرض والدها الشديد بسبب إصابته بتمزق في القولون.

وأمضت وقتاً الشهر الماضي في منشأة للصحة النفسية قائلة إنها بحاجة إلى «وقت قصير لنفسها».

وقال مدير أعمالها لاري رودولف في تصريحات لموقع (تي.إم.زد) الإلكتروني الذي يهتم بأخبار المشاهير ومجلة فارايتي، إن المغنية لم تتصل به منذ شهور. وأضاف لموقع (تي.إم.زد) «لا أريدها أن تعمل مجدداً حتى تكون مستعدة جسدياً وذهنياً وعاطفياً». وتابع قائلاً «إذا لم يحن هذا الوقت مجدداً فلن يأتي أبداً. ليست لدي رغبة أو قدرة لجعلها تعمل ثانية».