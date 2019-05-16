«رحى» مونيه بـ 100 مليون دولار

المصدر: لندن - رويترز

بيعت واحدة من اللوحات القلائل ضمن سلسلة «كومة قش» للرسام كلود مونيه في مزاد يوم الثلاثاء مقابل 110.7 ملايين دولار محققة رقماً قياسياً لعمل انطباعي.

وقالت دار مزادات سوذبي التي باعت اللوحة الزيتية على قماش والتي تحمل اسم «الرحى»، وانتهى مونيه من رسمها في عام 1890، إن اللوحة هي أول قطعة من قطع الفن الانطباعي التي تباع بأكثر من مئة مليون دولار في مزاد.

كما أن هذا المبلغ هو الأعلى على الإطلاق الذي يتم دفعه في مزاد مقابل لوحة لمونيه مؤسس الانطباعية الفرنسية ورائد المناظر الطبيعية «في الأماكن المفتوحة».

و«الرحى» واحدة من بين 25 لوحة في سلسلة تعرض أكواماً من القمح المحصود تعود ملكيتها إلى جار مونيه في جيفرني بفرنسا.