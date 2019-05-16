نيبالي يسجل رقماً قياسياً في تسلّق «إيفرست» 23 مرة

المصدر: كاتمندو - رويترز

قال مسؤولون في مجال تسلق الجبال إن نيبالي من عشيرة شيربا يبلغ من العمر 49 عاماً وصل إلى قمة جبل إيفرست للمرة الثالثة والعشرين يوم الأربعاء، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في تسلق معظم قمم أعلى جبل في العالم.

وقالت ميرا أشاريا مسؤولة إدارة السياحة من معسكر أسفل الجبل إن كامي ريتا شيربا وصل إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8850 متراً عبر طريق ساوث إيست ريدج برفقة متسلق آخر من الشيربا.

وقال مسؤولون في مجال تسلق الجبال إن كامي تفوق بذلك بفارق قمتين على اثنين آخرين من المتسلقين من الشيربا.

وقالت أشاريا إن كامي بلغ القمة الساعة 7.50 صباحاً بالتوقيت المحلي (0205 بتوقيت جرينتش) وبدأ الآن النزول. وقال كامي إنه سيحاول تسلق القمة مرتين أخريين. وكان قد قال قبل التوجه إلى الجبل في مارس الماضي: ما زلت قوياً وأريد أن أتسلق ساجارماتا 25 مرة. في إشارة إلى اسم جبل إيفرست بالنيبالية. وينتهي موسم التسلق في مايو وهناك مئات المتسلقين حالياً في إيفرست يحاولون الوصول إلى القمة من جانبي الجبل في نيبال والتبت.

والسياحة، التي تتضمن تسلق الجبال، هي المصدر الرئيسي للدخل في نيبال الفقيرة والتي يوجد بها ثمانية من أعلى 14 جبلاً في العالم.