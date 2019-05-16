الصين تحجب «ويكيبيديا»

المصدر: بكين - د ب أ

حجبت الصين موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت بجميع لغاتها، قبل الذكرى السنوية الثلاثين لاحتجاجات ميدان تيانانمين القاتلة، التي وقعت في 4 يونيو من عام 1989.

وقبل ذلك، كان قد تم حجب نسخة اللغة الصينية من ويكيبيديا، ولكن الآن لا يمكن الوصول في الصين إلى النسخ الأخرى من الموسوعة الإلكترونية، التي تسمح لزائريها بإضافة محتوى.

وقال باحثون عبر الإنترنت من «المرصد المفتوح لاعتراض الشبكات» الإلكترونية، الذي تديره مؤسسة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر: إن إصدارات ويكيبيديا بعدة لغات قد تم حظرها في الصين اعتباراً من أبريل.

وتعتبر الحكومة الصينية هذا الحدث حساساً للغاية من الناحية السياسيةـ وتعزز الرقابة كل عام عندما تحل فترة الذكرى.

وتنضم ويكيبيديا بذلك إلى كل من محرك البحث العملاق «غوغل» وأيضاً «فيسبوك» و«تويتر» و«واتسآب» و«يوتيوب» وغيرها، والتي تم حجبها في الصين خلف ما يعرف باسم «الجدار الناري العظيم».