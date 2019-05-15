ترقب الأذان

المصدر:
  • تصوير - عماد علاءالدين
التاريخ:

الصائمون منشغلون بقراءة القرآن والدعاء إلى الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال وهم في لحظات ما قبل أذان المغرب على مأدبة الإفطار الجماعي في ساحة مسجد الفاروق عمر بن الخطاب بمنطقة الجميرا بدبي.
 

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