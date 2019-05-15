ترقب الأذان

المصدر: تصوير - عماد علاءالدين

الصائمون منشغلون بقراءة القرآن والدعاء إلى الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال وهم في لحظات ما قبل أذان المغرب على مأدبة الإفطار الجماعي في ساحة مسجد الفاروق عمر بن الخطاب بمنطقة الجميرا بدبي.



الصائمون منشغلون بقراءة القرآن والدعاء إلى الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال وهم في لحظات ما قبل أذان المغرب على مأدبة الإفطار الجماعي في ساحة مسجد الفاروق عمر بن الخطاب بمنطقة #جميرا بـ #دبي.

تصوير- عماد علاءالدين#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UalnZUPv6V — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 15, 2019