ترقب الأذان

الصائمون منشغلون بقراءة القرآن والدعاء إلى الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال وهم في لحظات ما قبل أذان المغرب على مأدبة الإفطار الجماعي في ساحة مسجد الفاروق عمر بن الخطاب بمنطقة الجميرا بدبي.
الصائمون منشغلون بقراءة القرآن والدعاء إلى الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال وهم في لحظات ما قبل أذان المغرب على مأدبة الإفطار الجماعي في ساحة مسجد الفاروق عمر بن الخطاب بمنطقة #جميرا بـ #دبي.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 15, 2019
تصوير- عماد علاءالدين#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/UalnZUPv6V