سرقة عش طيور من الذهب الخالص من مدرسة

المصدر: البيان الالكتروني

سرق لصوص عش طيور مصنوع من الذهب الخالص من مدرسة بالعاصمة الألمانية برلين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الأربعاء إن موظف الأمن في المدرسة الابتدائية بحي بيسدورف اكتشف سرقة العمل الفني ليلة الثلاثاء/الأربعاء.

ويتكون العش من أغصان كبيرة مصنوعة من الذهب الخالص.

وقالت المتحدثة: "الصندوق الزجاجي الموضوع به العش فُتح عنوة. نرجح أن الأمر يدور حول جريمة سرقة".

وبحسب بيانات إدارة تطوير المدن والإسكان بولاية برلين، فإن قيمة العمل الفني تُقدر بنحو 80 ألف يورو.

وتم رفع البصمات والأدلة صباح اليوم الأربعاء. وقالت المتحدثة باسم الشرطة: "نبحث عن شهود لاحظوا شيئا مثيرا للاشتباه ليلا في المدرسة: سيارات غريبة أو أشخاص أو أصوات مرتفعة".

وأتم هذا العمل الفني الفنان الألماني تروستن جولدبرج في خريف العام الماضي، وتم تسليمه للمدرسة خلال افتتاحها فيسبتمبر الماضي.

وبحسب بيانات الفنان، يتكون العش من 74 غصنا كبيرا مصنوعا من الذهب الخالص، وتم حفظه داخل خزنة زجاجية في المدرسة.