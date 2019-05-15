تويتر تحتفي برمضان في دبي

المصدر: البيان الالكتروني



احتفت شركة " تويتر " بشهر رمضان المبارك في دبي، حيث أقامت سحورا دعت إليه شركاءها في المنطقة.

السحور الذي أقيم في فندق رويال ميراج بدبي، حضرته البيان، وتخللته العديد من الفقرات المستوحاة من روح رمضان ومن قيم دولة الإمارات العربية المتحدة، في التعايش والتسامح، والكرم والجود في كل الأوقات وفي شهر رمضان على وجه الخصوص.

وقال بنجامين أمبين، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تويتر: "نحن متحمسون لاستقبال شركائنا وعملائنا في الفعالية الرابعة على التوالي خلال شهر رمضان في دولة الإمارات، حيث أردنا انتهاز فرصة احتفالنا بالشهر الفضيل معهم كبادرة امتنان وتقدير على المساهمة التي يقدمونها في نمونا المستمر في المنطقة".