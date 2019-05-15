وجبات مجانية من كنتاكي لمدة عام

المصدر: دبي - عمر حرز الله

تعرض طالب جنوب أفريقي للاعتقال، بسبب حصوله على وجبات دجاج يومية جاهزة من KFC مجاناً لمدة عام، من خلال الادعاء بأنه مفتش لجودة الأغذية، مرسل من المكتب الرئيس.

وكان الطالب (27 عاماً)، وفقاً لموقع «مترو»، يدخل بثقة مرتدياً بدلة أنيقة، وغالباً ما يصل بسيارة ليموزين يقودها صديق له، يعمل سائقاً بدوام جزئي.

وتمكن الرجل من خداع موظفي كنتاكي، وجعلهم يزودونه بوجبات مجانية عن طريق عرض بطاقة الهوية وسحبها بسرعة، بعد أن يظهر أنه مكتوب عليها «المكتب الرئيس»، للتأكد من جودة الطعام المقدم في المطعم. ولم يتم ذكر اسم الرجل، ولكن التقارير المحلية ذكرت أنه

طالب في جامعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا.

وقد تمكن من الوصول إلى منافذ كنتاكي المختلفة في جميع أنحاء جنوب أفريقيا، واستخدم القصة نفسها في كل مرة، ليحصل على مئات الوجبات المجانية قبل انكشاف أمره.