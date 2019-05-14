طائر يظهر بعد آلاف السنين من انقراضه

المصدر: البيان الالكتروني

كشف علماء بريطانيون، ظهور طائر في جزيرة نائية بعد آلاف السنين من انقراضه.

وعاد الطائر إلى الحياة، بعدما انقرض بسبب تعرض موطنه لفيضانات كارثية، وأوضح علماء من جامعة "بورتسموث" ومتحف التاريخ الطبيعي، أن الطائر عاد إلى الظهور من خلال عملية تطور تخللتها فجوة زمنية من 30 ألف سنة.

وبحسب سكاي نيوز فقد عثر العلماء على مستحاثات للطير تعود إلى 136 ألف سنة، ثم وجدوا رفاتا للطائر نفسه، قبل 118 ألف سنة؛ أي في فترتين مختلفتين.

وكان هذا الطائر يعيش في جزيرة معزولة تسمى "ألدابرا" في المحيط الهندي، وعاد إلى الحياة عن طريق ما يعرف بـ"التطور المتكرر".

ويمتاز الطائر الذي ينحدر من مدغشقر، بذيله المستدير والأبيض، فضلا عن شكله المدور، وشهد عدة تغييرات خلال عملية التطور فأصبح عاجزا عن الطيران.

وأوضح متحدث باسم جامعة بورتسمورث، أنه هذه هي أول مرة، يكتشف فيها العلماء، مؤشرا على عيش كائن حي، من نفس السلالة، في فترتين متباعدتين زمنيا.

ويوجد اليوم في عالمنا نحو 5 آلاف من هذا الطائر الذي يقارب حجمه الدجاجة.