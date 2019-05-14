اليابانيون مع اعتلاء النساء العرش

المصدر: طوكيو - د ب أ

أظهر استطلاع أجرته صحيفة «نيكي بزنس ديلي» اليابانية أمس، أن أكثر من ثلاثة أرباع اليابانيين يؤيدون فكرة أن تصبح امرأة إمبراطوراً للبلاد.

وصعد الإمبراطور ناروهيتو إلى عرش الأقحوان «عرش اليابان»، في الأول من مايو الجاري، بعد يوم من تنازل والده أكيهيتو، في أول تنازل عن العرش في اليابان منذ 202 عام. وأظهر استطلاع نيكي أن 76% ممن شملهم الاستطلاع، يؤيدون السماح للنساء باعتلاء العرش، بينما عارض ذلك 14% فقط.

ووفقاً لقانون البيت الإمبراطوري، تقتصر ولاية العرش على الذكور فقط.

وتعهد رئيس الوزراء شينزو آبي، بإنشاء «مجتمع تتألق فيه جميع النساء»، لكن حكومته المحافظة، مترددة في التعامل مع الأزمة.