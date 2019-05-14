نشاط تكتوني متواصل على سطح القمر

المصدر: واشنطن - د ب أ

رجح باحثون من الولايات المتحدة أن يكون نشاط الصفائح التكتونية على القمر مستمراً حتى الآن.

واستند الباحثون في ذلك إلى تحليل جديد لهزات أرضية تعود لرحلات فضائية ضمن رحلات برنامج أبولو المأهولة للقمر.

وحسب الباحثين فإن 28 من الهزات التي رصدت خلال البرنامج وقعت بالقرب من مناطق جيولوجية حديثة التصدع، حسب دراسة نشرت نتائجها أمس في مجلة «جيوساينس».

كان رواد الفضاء الذين صعدوا للقمر على متن رحلات «أبولو» المأهولة للقمر، قد تركوا خلفهم 4 أجهزة لرصد الزلازل، لقياس النشاط الزلزالي، سجلت 28 هزة قمرية بين عام 1969 و1977.