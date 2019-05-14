يبني هرماً قياسياً من العملات النقدية

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرز الله

قبل ثلاث سنوات، شرع كوري نيلسون، وهو رجل في منتصف العمر، من توليسون بولاية أريزونا الأمريكية، في رحلة لبناء أكبر هرم في العالم من قطع النقود المكدسة من البنسات.

ولم يكن لديه، وفقاً لـ«أوديتي سنترال»، سوى بضع آلاف من العملات المعدنية، وحلم كان يأمل بتحقيقه في ذلك الوقت، لكن نيلسن يقترب اليوم من تحقيق هدفه في نهاية المطاف. ويتألف الرقم القياسي الحالي لأكبر هرم من العملة في العالم، من 1000935 قطعة نقدية. وتم تعيينه في عام 2014 في ليتوانيا، المطل على بحر البلطيق، كوسيلة للاحتفال باعتماد اليورو.

وكان قد بنى أهرامات أصغر حجماً من البنسات من قبل، لكن مشروعه الحالي أكبر بكثير.