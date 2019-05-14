الأطفال أقل تأثراً بالضوضاء

المصدر: كولونيا - د ب أ

أكدت باحثات من ألمانيا أن الأطفال لا يتأثرون بضوضاء الطائرات بقدر ما يتأثر البالغون؛ ورغم أنهم لا ينامون بالدرجة المريحة نفسها التي ينام بها أقرانهم البعيدون عن المطارات، إلا أنهم لا يشعرون بالإرهاق والحاجة للنوم في الصباح.

وقالت الباحثات تحت إشراف سوزانه بارتلس، من المعهد الألماني لأبحاث الطيران والفضاء: «تولد لدينا انطباع بأن ضوضاء الطيران في الحياة اليومية للأطفال ليست لها أهمية كبيرة مثلما هو الحال مع البالغين».

وأشارت بارتلس عند عرض الدراسة أمس بمدينة كولونيا إلى أن احتمال تسبب الضوضاء الناتجة عن الطيران في إيقاظ الأطفال من النوم أقل منه لدى البالغين، مع تساوي مستوى الضوضاء.