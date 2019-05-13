وفاة الطفلة السعودية دانة القحطاني نجمة سناب شات

المصدر: البيان الإلكتروني

صدم خبر وفاة الطفلة دانة القحطاني، ذات التسع سنوات، ونجمة تطبيق «سناب شات» الشهير، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نعاها والداها مشعل القحطاني اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي مؤكدًا وفاتها متأثرة بنوبة قلبية مفاجئة.

ودانة هي البنت الصغرى من الثلاثي الشهير «غناتي ودنا ودانة» اللاتي حققت شعبية كبيرة في العامين الماضيين مع والدهن، بعد أن لفتن الأنظار بطرحن الذي يتضمن يومياتهم الأسرية مع والدهن.

وتفاعل عدد كبير من المغردين على تويتر عبر وسم يحمل اسم الطفلة «وفاة دانة القحطاني»، ناقلين تعازيهم الحارة لعائلة الطفلة، معبرين عن حزنهم لهذا الخبر المؤلم والصادم.

وقال مشعل القحطاني في إعلان نبأ وفاة ابنته "بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ 8 /9 /1440 هـ أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار".

ونالت الطفلة دانة القحطاني وشقيقتيها "غناتي ودنى" شهرة واسعة بنشر اليوميات الخاصة بهن عبر تطبيق سناب شات، واشتهرن بحبهن للطبخ وإعداد الوصفات السعودية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابع الأخوات الثلاث حوالي 400 ألف مستخدم على إنستغرام.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وعدد من الدول العربية، هاشتاغ "وفاة دانة القحطاني" الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في هذه الدول، حاصدا أكثر من 290 ألف تغريدة في الساعات القليلة الماضية، وعبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم لرحيلها.

ورجح الاستشاري في أمراض القلب وجراحته في لندن، الطبيب فوزي لازم، أن تكون دانة قد تعرضت لاضطرابات بكهربائية القلب، أي عدم انتظام في ضربات قلبها.

وأشار لازم إلى أن هذه من الحالات النادرة جدا، والتي يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية وفي أي وقت.

كما أكد على ضرورة لجوء الأهل إلى اخصائيين في مجال القلب لإجراء الفحوصات اللازمة لجميع أفراد الأسرة التي يتعرض أحدها لموت مفاجئ، وذلك لأسباب وراثية قد لا تكون معروفة لهم.

وقال الاستشاري في أمراض القلب إنه في حال تعرض شخص لموت مفاجئ، يجب محاولة إنعاش القلب إلى حين وصول سيارة الإسعاف، وهو ما يعزز فرص المصاب في البقاء على قيد الحياة.