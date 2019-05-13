فنانة تتخصص في الرسم على الشفاه

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

عرضت الكثير من المواقع على شبكة الإنترنت، بعض الأعمال الفنية المثيرة للإعجاب، مثل الخدع البصرية، أو الأعمال الفنية الملونة المرسومة على الوجه، لكن لا شيء من ذلك يضاهي اللوحات الفنية المفصلة، التي تنجزها فنانة الماكياج الموهوبة ريان كيلي.

وترسم كيلي، وفقا لـ «أوديتي سنترال»، صوراً صغيرة مفصلة ومعقدة للمشاهير والشخصيات الشعبية على شفتيها، وبالنظر إلى نوع التفاصيل التي تستطيع كيلي إنتاجها على هذه اللوحة الصغيرة وغير العادية من الشفتين، فقد حققت شهرة كبيرة.

من الصعب تصديق أن فن رسم الشفاه، بدأ بالنسبة لكيلي كنكتة، فقبل أربع سنوات، كانت وزوجها يجلسان على الأريكة يشاهدان عرض نصف نهائي لكاتي بيري في مباراة السوبربول، عندما لفت انتباههما أحد راقصي الفرقة بحركاته الرشيقة، التي تشبه حركات سمكة القرش، ما جعل صوره تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقب بالقرش الأيسر.

واقترح زوج كيلي أن ترسم سمكة قرش على شفتيها، وزعانفها على أصابعها، وتحركهما كالدمى المتحركة. وفعلت ذلك، ونشرت صورة لتركيبة وجهها على وسائل التواصل الاجتماعي، فكان الرد إيجابياً بشكل كبير، ما ألهمها للتعمق في فن الرسم بالشفاه.