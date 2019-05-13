علاج مبتكر لقصور القلب

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

أصبح علاج قصور القلب على وشك التحقق بعد أن توصل العلماء إلى علاج مبتكر يتيح تجديد الخلايا المتخصصة في العضلات.

وأفادت «ديلي ميل» بأن دراسة أجراها باحثون في كلية «كنغز كوليج» بلندن على حيوانات التجارب أظهرت أن حقن الجين الذي يعزز نمو الخلايا في سن الطفولة قبل توقف وظيفته لاحقاً، يمكن أن يعيد نسج الخلايا التالفة في حال الإصابة بنوبة قلبية.

وحالياً، يتعرض الأشخاص الذين يصابون بالأزمات القلبية لندوب في أنسجة القلب تستمر إلى الأبد، ويمكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية والموت في النهاية.

وفشل العلماء في إيجاد طريقة لاستعادة أو إزالة النسيج الميت وجعل القلب يعمل بشكل طبيعي مرة أخرى، لكن هذا الاكتشاف قد يغير من ذلك كله الآن.