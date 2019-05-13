الصين تستكشف جانب القمر المظلم

المصدر: بكين - وام

قطعت الطوّافة القمرية الصينية «يوتو -2» مسافة 190.66 متراً على الجانب البعيد من القمر لإجراء استكشافات علمية على المنطقة التي لم تستكشف من قبل. ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء التابع للمصلحة الوطنية الصينية للفضاء قوله، إن مركبة الإنزال والمركبة الطوافة بالمسبار الفضائي «تشانغ آه-4» تحولا إلى وضع السبات لليلة القمرية، مساء أول من أمس، بسبب نقص الطاقة الشمسية.

وكانت الصين قد أطلقت المسبار «تشانغ آه - 4» في 8 ديسمبر الماضي، حيث قام بأول عملية هبوط سلس على فوهة فون كارمان في حوض أيتكين بالقطب الجنوبي في الجانب البعيد من القمر يوم 3 يناير المنصرم.