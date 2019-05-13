«إنستغرام» يسمح لمشتركيه بالاعتراض

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

أطلق موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» خاصية جديدة تتيح للمستخدمين الاعتراض على قرار الموقع حذف مشاركاتهم على أساس احتوائها على مضمون ينتهك القواعد.

وأشار موقع «تك كرانش دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى إضافة واجهة جديدة إلى تطبيق «إنستغرام» تتيح للمستخدم تقديم طلب استئناف إلى إدارة الموقع لإعادة النظر في قرار حذف المشاركة، بحسب كارينا نيوتن، مدير السياسات في «إنستغرام» التي قالت إنه سيتم توفير هذه الخاصية تدريجياً للمستخدمين وعلى مدى الشهور القليلة المقبلة. وذكرت كارينا أن فريق مراجعة مختلفاً سيراجع المشاركة المحذوفة ويعيد نشرها إذا اتضح أن قرار حذفها كان خطأ.