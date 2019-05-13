75 دولاراً لأغلى فنجان قهوة في العالم بأمريكا

المصدر: Ⅶ دبي - فاتن صبح

تدخل ولاية كاليفورنيا الأمريكية في عداد حاملي الأرقام القياسية العالمية بفنجان قهوة هذه المرة سيكون الأغلى ثمناً في العالم، وستبلغ كلفته 75 دولاراً. وسيبدأ مقهى «كلاتش كوفي روسترز» استخدام بن «إليدا غيشا» السوبر استثنائي، والذي يصل ثمن الرطل الواحد منه إلى 803 دولارات، في حين يرتفع بعد التحميص ليلامس مبلغ 1200 دولار.

وأوضحت إذاعة «كيه جي أو»، أن بن الغيشا خضع لمزاد علني بوجود مزايدين من حول العالم، وتمكن مقهى «كلاتش» من الحصول على 10 أرطال فقط من أصل 100 رطل كانت معروضة للبيع، ليكون المقهى الوحيد الذي يمتلك هذه الكمية. وانطلقت عملية المذاق وسط تعليقات بالجملة على مواقع التواصل الاجتماعي، علماً أن كوب القهوة الأغلى في العالم لا يتوفر منه سوى 80% بالولايات المتحدة. وقال أحد الذوّاقة: «إنه انفجار للنكهات، وكأنك تحصل على طنٍ من طعوم الفواكه».