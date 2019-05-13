منحوتات عملاقة ملهمة تزيّن غابات كوبنهاغن

المصدر: Ⅶ دبي - نهى حوّا

«غول الغابة له وجود في غابات كوبنهاغن بالدنمارك، لكن ينبغي البحث عنه لإيجاده»، هذا ما تفيده الكاتبة دولوريز كاتانيتش في تقرير للقناة التلفزيونية «يورونيوز» عن المنحوتات العملاقة، التي ابتدعها الفنان الدنماركي ثوماس دامبو من بنات أفكاره، مستعيناً بقاعدة واحدة فقط، وهي أن يكون كل شيء مصنوعاً من مواد معاد تدويرها.

وكان الفنان يقضي أوقاتاً طويلة في طفولته وسط الغابات، حيث تكثر قصص الوحوش الأسطورية الإسكندنافية، محاولاً البحث عن الخشب وغيرها من المواد المتروكة لبناء هياكل مختلفة، كمنزل الشجرة الذي سبق أن شيّده.

وأثناء دراسته ليصبح نجاراً، ابتدع تنوعاً من المشاريع الفنية، ولاحقاً أدغالاً مصنوعة من النفايات البلاستيكية في مكسيكو سيتي، وسوقاً مصنوعاً من خشب الخردة، إلى جانب منحوتاته العملاقة في الدنمارك والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وبورتو ريكو وغيرها. ويقول إن كل مشاريعه تهدف إلى إلهام الناس لإعادة التدوير، والتفكير بالنفايات كمورد.

المخلوقات العملاقة التي صنعها في غابات كوبنهاغن وغيرها تظهر المسافة التي قطعها في مجال الفنون، عبر عدسة المواد معاد تدويرها. حالياً يصنع مع فريقه كل شيء من المفروشات إلى التصوير السينمائي لمجسمات فنية أكثر قرباً من الناس. وكالعادة، فإن القاعدة الوحيدة التي يلتزم بها، هي أن يكون كل شيء مصنوعاً من مواد معاد تدويرها.