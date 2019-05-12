بالفيديو.. عشق زوجته الراحلة فخلدها بتحويل عمارته إلى متحف شعبي

المصدر: البيان الالكتروني

يعرفونه في حي العتيق في الجزائر العاصمة باسم "ديدو"، واسمه الحقيقي هو رمضان بوثرية.

رمضان تجاوز عتبة الـ 90 من العمر، بحسب (DW)، لكنه يحتفي بذكريات جميلة مع زوجته الراحلة التي أحبها وعشقها بجنون، فقرر أن يخلدها بتحويل العمارة التي يقطنها إلى متحف شعبي.

المتحف يضم صوراً ووثائق لمشاهير الغناء والفن المحلي العاصمي، ويتباهى "ديدو" بعلاقة الصداقة القوية مع عملاق الغناء الشعبي الجزائري الفنان الراحل دحمان الحراشي؛ صحاب أغنية "يا الرايح وين مسافر"، كما زين جدران منزله بفسيفساء ورخام مزركش.

بالفيديو.. عشق زوجته الراحلة فخلدها بتحويل عمارته إلى متحف شعبيhttps://t.co/e51gqNtkTU#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jbnKplRQNa — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 11, 2019