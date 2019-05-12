دنماركي يحمي المناخ بالإضراب

المصدر: كوبنهاغن - د ب أ

أعلن شاب دنماركي، في خطوة لافتة، قراره الدخول في إضراب عن الطعام، للمطالبة بمزيد من الجهود لحماية المناخ. وقال ميكل بريكس (19 عاماً)،إنه يعتزم الإضراب عن الطعام حتى الانتخابات التشريعية الدنماركية المقررة يوم 5 يونيو المقبل. وأضاف بريكس، المنحدر من مدينة فريدريكسهافن، أقصى شمالي الدنمارك: «أريد أن يستيقظ الساسة في الدنمارك، وأن يفعلوا شيئاً من أجل المناخ».

وكانت الناشطة السويدية الشهيرة في مجال المناخ، غريتا تونبرغ (16 عاماً)، قد أشارت قبل أيام، وعبر تغريدة لها على موقع «تويتر»، إلى إضراب بريكس، الذي نصح بدوره بعدم اتباع خطواته والدخول في إضراب عن الطعام.