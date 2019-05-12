شاهد.. سائق حافلة ينشغل بهاتفه ويتسبب في حادث مروّع

المصدر: البيان الالكتروني

تسبب سائق حافلة ركاب انشغل بهاتفه المحمول بدرجة مبالغ فيها، حيث رصدته كاميرا المراقبة وهو يشاهد جهازه أربع مرات في عشر ثوانٍ، في حادث مروري مروع.

وقالت قناة (CGTN) الصينية إن كاميرا المراقبة سجلت لحظات اصطدام حافلة ركاب بشاحنة على طريق سريع بالقرب من مدينة شينتشو بمقاطعة شانشي شمالي الصين.

وأضافن أن سائق الحافة وقبل وقوع الحادث شاهد هاتفه المحمول أربع مرات في عشر ثوان.