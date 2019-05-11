أسرع قطار في العالم يبدأ مرحلة الاختبار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمس شركة «إيست جابان ريالواي» اليابانية للسكك الحديدية، والمعروفة اختصاراً باسم «جيه آر إيست»، عن بدء اختبار القطار فائق السرعة «ألفا - إكس»، والذي يُصَنف كأسرع قطار في العالم حتى الآن، كونه قادراً على السير بسرعة تصل إلى 400 كيلومتر «249 ميلاً» في الساعة.

ووفقاً لما نشرته، أمس، وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، فقد بدأت «جيه آر إيست» تشغيل القطار «ألفا - إكس» مساء أمس بين مدينتي «آوموري» و«سنداي»، وكلتيهما تقعان في شمال جزيرة «هونشو» اليابانية. وستستمر مرحلة التشغيل التجريبي للقطار الجديد بين المدينتين على مدى 3 سنوات.

وأضافت «بلومبيرغ»، أنه من المقرر أن يدخل «ألفا - إكس» الخدمة فعلياً في عام 2030، حيث تخطط «جيه آر إيست» لتسييره وقتها بسرعة 360 كيلومتراً في الساعة، ليكون بذلك أسرع بفارق 10 كيلومترات في الساعة عن القطار الصيني «فوكسينغ هاو»، والذي يربط بين العاصمة الصينية بكين وشنغهاي، برغم كون هذا الأخير يمتلك نفس السرعة القصوى.

وبذلك، يكون «ألفا - إكس» هو أحدث عضو في سلسلة قطارات «شينكانسن»، وهي شبكة من القطارات فائقة السرعة اليابانية الشهيرة، والتي بدأ تشغيلها لأول مرة في التاريخ إبان تنظيم «أولمبياد طوكيو» الشهيرة عام 1964، وباتت منذ ذلك الحين رمزاً لشغف اليابان بالدقة، والكفاءة والموثوقية، ذلك أن قطارات «شينكانسن» نادراً ما تتأخر في مواعيد وصولها.