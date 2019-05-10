وفاة رجل خلال عملية زراعة شعر

المصدر: البيان الالكتروني

توفي رجل في إسبانيا، أثناء خضوعه لعملية زراعة الشعر، بعدما أراد أن يحصل على تسريحة شبيهة بلاعب كرة القدم الإنجليزي الشهير، واين روني.

وذكرت صحف بريطانية، أن رافاييل بولادو مارينو، 39 عاما، سافر من بيته في جنوب إسبانيا صوب منطقة الباسك حتى يجري عملية زراعة الشعر داخل مصحة خاصة.

وخضع مارينو لعملية تخدير موضعي، قبل العملية، لكنه فارق الحياة جراء أزمة قلبية مفاجئة ولم تفلح محاولات أخذه إلى مستشفى كبير، وفقاً لسكاي نيوز.

وتجري المصحة عمليات زراعة الشعر منذ خمس سنوات، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن المخدر أم عن سبب آخر.