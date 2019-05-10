طائرات حربية إندونيسية «مسحراتي»

المصدر: جاكرتا - د ب أ

تتولى طائرات حربية تابعة لسلاح الجو في إندونيسيا مهمة «المسحراتي»، حيث تبدأ في التحليق على ارتفاع قليل أعلى المناطق السكنية في جزيرة جاوة لإيقاظ المسلمين، من أجل تناول وجبة السحور قبل الفجر خلال شهر رمضان، وفقاً لتقرير إعلامي محلي.

ونقلت صحيفة «كومباس» أمس عن المتحدث باسم سلاح الجو سوس يوريس القول: «التحليق قبل الفجر لإيقاظ الناس من أجل السحور هو مهمة مركبة». وأضاف: «يحافظ هذا أيضاً على مهارات التحليق ليلاً لطيارينا»، موضحاً أن الطيارين ليس مسموحاً لهم بالطيران وهم صائمون بعد العاشرة صباحاً، لكن تعرض السكان النائمين لأصوات الطائرات لم يلق ترحيب الجميع.

وقال أحد مستخدمي تويتر: «لا أعتقد أن الأمر ضروري، نظراً لأن السكان ليسوا جميعاً مسلمين. في هذه الأوقات، يكون الكثيرون من أتباع الديانات الأخرى في فترة راحة. من فضلكم ضعوا ذلك في الحسبان».