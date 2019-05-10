اسم دبي يزيِّن بحيرة اصطناعية في قلب الصحراء

المصدر: دبي - فاتن صبح

قد تغريك صحراء دبي بأن تمارس هواية السفاري أو التزلج على الرمال، لكن وجود بحيرات في قلب الصحراء أمر قد يبدو مستغرباً، هذا ما يقودك إليه أحد المخارج على الطريق الممتد بين دبي والعين، حيث يوصلك إلى بحيرة اصطناعية مذهلة تشكل الأشجار وسطها كلمة «دبي».

وتوجد البحيرة في عمق الصحراء قبل نقطة الوصول إلى مخيم «سكاي دايف دبي ديزيرت» ومنتجع المها الصحراوي. ومن المؤكد أنه على الرغم من جمالية المكان على الأرض، تظلّ أفضل طرق الاستمتاع بمشاهد البحيرة عبر طائرة «غايروكوبتر» أو عبر نزهة بمنطاد الهواء الساخن ورؤية تقاسيم البحيرة من الأعلى.