دواء للسكري يعالج ألم العضلات

المصدر: دبي - عمر حرزالله

تشير الأبحاث إلى أن تناول دواء الميتفورمين الخاص بمرض السكري يمكن أن يغير حياة المصابين باضطراب الألم العضلي الليفي الذي يسبب ألماً مزمناً لا يطاق في العضلات والعظام، إذ «يخفف بشكل كبير» من أعراضه.

وقد رأى بعض الباحثين في جامعة كاليفورنيا، أن شدة الألم لديهم تراجعت من 11 درجة إلى صفر بفضل هذا الدواء الإعجازي الذي يخفف الوزن أيضاً بحسب الدراسات.

وجاء ذلك وفق «ديلي ميل»، بعد أن لاحظ الباحثون الأمريكيون وجود صلة واضحة بين الألم العضلي الليفي ومقاومة الأنسولين، وهو ما يحدث عندما يفشل الجسم في الاستجابة لهرمون الأنسولين الذي يتحكم بنسبة السكر في الدم. ويأمل الباحثون أن تسرع النتائج التي توصلوا إليها في تشخيص الحالة وعلاجها، ومن بين المشاهير المصابين بها الليدي غاغا ولينا دونهام.