النحل يقاوم الغزاة باستراتيجية دفاعية فريدة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يستطيع نحل العسل العملاق في شرق آسيا بناء أعشاش مكشوفة يبلغ طولها بضعة أمتار. وتتعرض هذه الأعشاش دائمًا للمخاطر فتغير عليها الكائنات المفترسة، وخاصة الدبابير الكبيرة المغرمة بغزو خلايا النحل وسرقة اليرقات منها.

ووفقا لـ "أوديتي سنترال"، فإن نحل العسل العملاق يملك سلاحًا سريًا فعالا. وتتضمن الاستراتيجية الدفاعية الفريدة له إطلاقه وميضًا باستخدام أعدادًا كبيرة من النحل العامل الذي يرفع نهاياته الخلفية بمقدار تسعين درجة ويهزها بانسجام فريد، مما يولد تأثيرًا مشابهًا للأمواج الإشعاعية المكسيكية المعروفة التي تنتشر في الملاعب حول العالم.

وما زالت هذه التقنية المنسقة التي تستخدمها مئات النحل غير معروفة، ولكن بعد 15 عامًا من دراسة سلوكها في الحياة البرية، أصبح العلماء مقتنعين الآن بأن الوميض الذي تطلقه هو آلية دفاعية.