شاهد .. صرصور "ليبرالي" يفاجئ رئيس الفلبين

تعرض رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي لموقف غريب إذ تسلّق صرصور بحجم الإصبع كتفه سريعًا، وسار على ملابسه، بينما كان يتحدث أمام جمع انتخابي.

ورغم أن الموقف كان يدعو للاضطراب إلا انه لم يظهر عليه اي انفعال او ارتباك بل واجه الموقف مازحاً.

ووفقاً لرويترز فقد كان دوتيرتي يلقي خطاباً خلال التجمع الذي نُظّم مساء يوم الأربعاء في إقليم بوهول بوسط البلاد، ليصادق على مرشحي مجلس الشيوخ.

وأظهر المقطع الصرصور وهو يسير على كتف دوتيرتي الأيسر وبينما سارعت مساعدته إلى ابعاده اتجه نحو أسفل القميص لينتبه الرئيس أخيراً ويزيحه بعيداً.

وقام دوتيرتي بضرب الصرصور بقدمه على الأرض ثم قال مازحاً: إن الحزب الليبرالي المعارض ربما هو الذي أطلق الصرصور، وتابع “إنه ليبرالي! بكل تأكيد ليفجر ضحكات الحضور.