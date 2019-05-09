يمكنك على الإنترنت توظيف شخص للمشاجرة نيابة عنك

المصدر: دبي - عمر حرزالله

إذا كنت شخصًا تعتبر جدال الآخرين ومواجهتهم مهمة شاقة ولكنك رغم ذلك مضطر لأداء هذه المهمة، فلحسن الحظ، فإن موقع السوق الصيني على تاوباو الصيني على الإنترنت يقدم لك الآن فرصة لتوظيف شخص محترف للمشاجرة نيابة عنك.

ووفقاً لـ «أوديتي سنترال»، هناك سبب وجيه يجعل هذا الموقع أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم. إذ يمكنك العثور فيه على أي شيء تقريبًا، بدءًا من المنتجات الشهيرة مثل الهواتف الذكية وحتى روبوتات كتابة الواجبات المنزلية والخدمات الغريبة مثل التعاقد مع أشخاص

لتناول الأطعمة المفضلة لديك، والتي لا ترغب بتناولها. وأحدث إضافة إلى قائمة سلع وخدمات «تاوباو» التي لا حصر لها على ما يبدو هي «التشاجر بالوكالة»، والذي يمنح الناس فرصة لتوظيف الغرباء لمجادلة شخص ما أو التشاجر معه نيابة عنهم، مقابل رسوم رمزية.