«نيوزيلاند هيرالد»: دبي مدينة الخليج «السوبر»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

«عقود قليلة فقط هو كل ما احتاجته دبي لتبرز كأيقونة الشرق الأوسط».. هكذا تعلق صحيفة «نيوزيلاند هيرالد» عبر صفحاتها وموقعها على دبي، وإذ تصف المدينة الأكبر والأكثر اكتظاظاً في دولة الإمارات بمدينة الخليج «السوبر» التي تتباهى بارتفاع أطول برج في العالم، برج خليفة المنتصب نحو السماء بارتفاع 828 متراً، إضافة إلى الأرخبيل الاصطناعي المذهل المتمثل بجزيرة النخلة في جميرا.

تلك القرية الوادعة القائمة على الصيد، تحوّلت إلى مدينة عصرية تمتدّ نحو السماء على طول ساحل صحراوي مميز بني على ثروات ضخمة وليدة النفط والتجارة.

ويحكم دولة الإمارات قيادة رشيدة أمعنت عبر 200 عام في قيادة اقتصاد البلاد أبعد من حدود النفط باتجاه قطاع الخدمات والتجارة والسياحة. وسيشهد العالم على جانب من تلك النجاحات في أكتوبر المقبل، حيث تستضيف دبي «إكسبو 2020»، تلك الفعالية الضخمة التي سترى استقبال 25 مليون زائر على امتداد 6 أشهر.