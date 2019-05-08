تطبيق ذكي في دبي يكافئ الطلاب لامتناعهم عن هواتفهم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تطبيق «لوك أند ستوك» في دبي يكافئ الطلاب ويمنحهم فرصة الفوز بمنح جامعية كاملة شرط الابتعاد عن الهواتف الذكية والتركيز في صفوفهم الدراسية.

وقد أشار تقرير لمجلة «أرابيان بيزنيس» إلى أن التطبيق الذي أطلق في 2017 يضم اليوم حوالي 27 ألف طالب مسجّل فيما يزيد على 400 مدرسة عبر الإمارات.

وتتم مكافأة الطلاب المممتنعين عن استعمال هواتفهم بنقاط يمكنهم استردادها واستخدامها للحصول على الكثير من العروض عبر أكثر من 300 ماركة موجودة في الإمارات.

إضافة إلى تلك الميزة المغرية المتمثلة بعروضات الخصومات الهائلة لدى التسوّق، طوّر التطبيق فرصة جديدة أخيراً تمكن الطلاب من استخدام النقاط المكتسبة واستبدالها بأقساط جامعية تامة، ومنح.

وتشجيعاً للخطوة التعليمية المتميزة، شاركت العديد من الجامعات في المبادرة من بينها «هيريوت وات» و«مانيبال» و«آر آي تي» والجامعة الكندية في دبي.