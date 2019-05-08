ولاية أمريكية تجرّم الفقع السحري

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرزالله

من المقرر أن تصبح دنفر أول مدينة أمريكية تجرم حيازة نوع من الفطر «الفقع السحري» بسبب تسببه في هلوسة من يتناولونه. وسيتوجه المقترعون في دنفر إلى صناديق الاقتراع للتصويت لاقتراح المسؤولين فيها.

لكن نص مرسوم يسعى إلى «التقليل»، إلى أقصى حد ممكن، من العقوبات الجنائية في دنفر بشأن حيازة الفطر للاستخدام الشخصي. وتحتوي مجموعة من أنواع الفطر بشكل طبيعي على مركب سيلوسيبين، الذي له خصائص مهلوسة. وتدرجه وزارة العدل الأمريكية كمادة من الفطريات ليس لها خصائص طبية. لذلك على الرغم من أن الاقتراح لا يضفي الشرعية على الفطر، إلا أنه سيمنع سكان المدينة من استهلاكه في الاستخدام الترفيهي.