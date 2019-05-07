نافذة تاريخية

المصدر:
  • تصوير: عيسى البلوشي
التاريخ:

يشكل حي الفهيدي التاريخي في بر دبي نافذة سياحية على ماضي دبي العريق. إذ يتيح لزواره سبر تاريخ دبي، واكتشاف تراثها الغني عن كثب. ويأخذهم هذا المعلم الفريد في رحلة إلى عصور الإمارة الزاهية المختلفة، عبر لوحاته ومعروضاته ونفائسه.

 

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