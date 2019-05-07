الواقيات الشمسية قد تسبب السرطان

توصلت الأبحاث التي أجرتها إدارة الأغذية والدواء الأميركية إلى أن المواد الكيميائية الموجودة في الكريمات الواقية من الشمس يتم امتصاصها في الدم بتركيزات عالية تزيد 419 عن المستوى الذي يعتبر آمنًا، مما قد يسبب السرطان.

وأفادت "ديلي ميل" أن الدراسة التي أجراها الباحثون الأميركيون أظهرت أن مركب أوكسي بنزون الكيميائي، الذي يمتص الأشعة فوق البنفسجية بأطوالها الموجية الطويلة والقصيرة، يصل إلى تركيزات بلازمية تبلغ 209.6 نانوغرام/ مل.

ويأتي ذلك على الرغم من إدارة الغذاء والدواء توصي بأن لا يزيد هذا التركيز على 0.5 نانوغرام / مل للوقاية من السرطان.

و بالإضافة إلى كونه مادة مسرطنة محتملة، فإن أوكسي بنزون قد يعطل الهرمونات أيضًا، مما يؤدي إلى تسمم الجنين.