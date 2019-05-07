مليون نوع حي مهدد بالانقراض

المصدر: باريس - رويترز

قال علماء أمس في تقرير مهم عن أضرار الحضارة الحديثة على الطبيعة إن السعي الحثيث وراء النمو الاقتصادي وأثر تغير المناخ يهددان عدداً لم يسبق له مثيل يصل إلى مليون نوع نباتي وحيواني بالانقراض.

وخلص التقرير الذي أقرته 130 دولة ومنها الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى أن تحولاً واسع النطاق في الاقتصاد العالمي والنظام المالي هو وحده القادر على إنقاذ النظم البيئية المهمة لمستقبل مجتمعات البشر على مستوى العالم من على شفا الانهيار. وقال جوزيف سيتيلي الذي شارك في الإشراف على الدراسة التي أطلقها في باريس المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية «شبكة الحياة المتشابكة على الأرض تضيق وتزداد توتراً».

وقال روبرت واتسون، وهو عالم بيئي بريطاني يرأس المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، إنه لن يكون من الممكن بدء إجراءات حماية البيئة واستخدام الطبيعة بشكل مستدام إلا إذا كانت المجتمعات مستعدة لمواجهة «المصالح الراسخة» التي تبقي على الوضع القائم.