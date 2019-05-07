«عقار بيطري» يشفي من السرطان

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

ادعى رجل من أوكلاهوما أن دواءً مخصصاً للكلاب شفاه من السرطان وذلك بعد عامين من توقع الأطباء ألا يعيش أكثر من ثلاثة أشهر.

وأفادت «ديلي ميل» أنه تم تشخيص جو تيبنز، وهو من أوكلاهوما في الولايات المتحدة بسرطان الرئة في مراحله الأخيرة في عام 2016، وبحلول يناير 2017، انتشر في أنحاء جسمه، واقترح عليه طبيب بيطري أن يجرب عقاراً لطرد الديدان من أجسام الكلاب، كان قد أظهر خصائص مقاومة للسرطان في دراسات على الخلايا البشرية.

وبحلول مايو 2017، اختفى السرطان بالكامل حتى الآن كما أظهرت الصور الإشعاعية. وينصح الباحثون بعدم استخدام هذا الدواء في الوقت الحالي قبل إجراء التجارب عليه، فقد يكون هناك مخاطر صحية.