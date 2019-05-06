كافيه بدبي يحقق الشهرة لمرتاديه

المصدر: إعداد: فاتن صبح

في "سكتش استديو" بمنطقة جميرا في دبي يمكنك خوض تجربة التعرّف على مهاراتك الفنية في مساحة قسّمها صاحب الفكرة الفنان الإماراتي مطر بن لاحج لقسمين تتناول في أحدهما قهوتك أو مشروباً منعشاً بينما تعكس على الأكواب الورقية مواهبك الفنية،

وتفجر في الثاني طاقاتك الإبداعية فترسم وتلوّن وتنحت وتصنع فسيفساءات أو مطبوعات على ذوقك ومزاجك.

ويمكن للزوار التصويت على أجمل كوب معلق على حائط الشهرة داخل الاستديو، حيث يتم في نهاية كل شهرٍ اختيار كوب واحد يُطبع ويستخدم طوال الشهر داخل المقهى ويكسب صاحبه شهرةً وانتشاراً ملحوظين عبر منصات "سكيتش كافيه" ومواقع التواصل الخاصة به.