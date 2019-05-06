قطب الموضة يبيع لوحاته لحاجته للمال

المصدر: طوكيو - رويترز

قال قطب الموضة الياباني يوساكو مايزاوا إنه يعتزم عرض أعمال فنية بملايين الدولارات في المزاد لأنه لا يملك المال.

وأضاف مايزاوا مؤسس موقع زوزو للتسوق عبر الإنترنت والرئيس التنفيذي للموقع في تغريدة على موقع تويتر أول من أمس، إنه يعتزم بيع عدد من القطع الفنية في مزاد لدار سوذبي في نيويورك يوم 16 الجاري.

وألحق الملياردير المحب للفن بالتغريدة صورتين للوحتين إحداهما للرسام إد روشاي بسعر تقديري يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين دولار والأخرى لوحة زهور للفنان آندي وارهول بسعر تقديري بين 1.5 مليون ومليوني دولار.