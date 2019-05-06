تدخل «غينيس» بالرقص 126 ساعة

المصدر: Ⅶ دبي - عمر حرز الله

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، «يوتيوب» مقطع فيديو يظهر فيه فتاة من نيبال، تبلغ من العمر 17 عاماً، استطاعت تسجيل رقم قياسي جديد بالرقص لمدة 126 ساعة.

واستطاعت باندانا نيبال، وفق موقع «إن دي تي في» التلفزيوني، الرقص بصورة متواصلة بمفردها، من يوم الجمعة الماضية، حتى بعد ظهر الأربعاء، وذلك في مطعم فودلاند بمدينة كاتماندو.

وحاز فيديو رقص الفتاة على كثير من إشارات الإعجاب عبر مواقع السوشيال ميديا، خاصة اليوتيوب.

وقد فرح والد الفتاة رام نيبال للغاية، عندما علم بأن ابنته التحقت بموسوعة غينيس، حيث قال: «هذا الإنجاز ليس لها وحدها، بل للبلد كله، فالفخر لنا جميعاً».