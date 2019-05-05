رمضان كريم

المصدر:
  • تصوير- إبراهيم صادق
التاريخ:

زيّن الخط العربي اليوم احتفالية الابتهاج بقدوم شهر رمضان المبارك في رأس الخيمة، حيث أبدع أحد الخطاطين كما في الصورة لوحة بالمناسبة، عكست وهج الشهر الفضيل وكتب عليها «رمضان كريم»، مستلهماً بها الطابع الروحاني للأجواء الرمضانية.

 

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