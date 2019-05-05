المصدر: تصوير- إبراهيم صادق

زيّن الخط العربي اليوم احتفالية الابتهاج بقدوم شهر رمضان المبارك في رأس الخيمة، حيث أبدع أحد الخطاطين كما في الصورة لوحة بالمناسبة، عكست وهج الشهر الفضيل وكتب عليها «رمضان كريم»، مستلهماً بها الطابع الروحاني للأجواء الرمضانية.

زيّن الخط العربي احتفالية الابتهاج بقدوم شهر #رمضان المبارك في #رأس_الخيمة، حيث أبدع أحد الخطاطين كما في الصورة لوحة بالمناسبة، عكست وهج الشهر الفضيل وكتب عليها #رمضان_كريم، مستلهماً بها الطابع الروحاني للأجواء الرمضانية.



تصوير- إبراهيم صادق#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/St5TM0hWVv — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٥ مايو ٢٠١٩