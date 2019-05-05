اكتشاف مقبرة فرعونية جنوب الجيزة

المصدر: القاهرة- وام

نجحت بعثة الآثار المصرية في الكشف عن جزء من جبَّانة من عصر الدولة القديمة، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري في الجزء الجنوبي الشرقي لمنطقة آثار الهرم بمحافظة الجيزة.

وأفاد بيان لوزارة الآثار المصرية بأن الجبَّانة تضم العديد من آبار الدفن والمقابر، التي تعود لعصر الدولة القديمة، وتعود أقدم مقبرة تم الكشف عنها في الموقع إلى عصر الأسرة الخامسة (نحو 2500 سنة قبل الميلاد)، وتمثل مقبرة جماعية شيدت من الحجر الجيري.

حضر الإعلان عن الكشف د. خالد العناني وزير الآثار المصري، ود. زاهي حواس وزير الآثار الأسبق.

وأكد العناني أن كل هذه الإنجازات والاكتشافات الأثرية والمشروعات خير ترويج لمصر وصورتها الحقيقية.