150 طالباً يطلقون «نماذج صواريخ» من تصميمهم

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع شركة «كومبوس العالمية»، أمس، فعالية لإطلاق نماذج الصواريخ التي صممها أكثر من 150 طالباً وطالبة من أنحاء الإمارات، خلال مخيم «أكاديمية الفضاء وعلوم الصواريخ»، بحضور عدد من الخبراء والمدربين من وكالة ناسا الأمريكية، في مجمع دبي باركس آند ريزورتس بدبي.

وحضر الفعالية نحو 500 شخص من محبي علوم الفضاء والهواة وأولياء الأمور والإعلاميين، لمشاهدة النماذج وهي تندفع في السماء، حتى ارتفاع 500 متر، قبل أن ترتد عائدة إلى الأرض تحملها المظلات.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لـوكالة الإمارات للفضاء، الذي أبدى فخره بإمكانيات الطلبة وقدراتهم الكبيرة على صنع الفارق في المستقبل، وتوجه بكلمة إلى شباب الإمارات، شدد فيها على أهمية تعلم العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات، علاوة على علوم الفضاء، حيث قال: نحن في وكالة الإمارات للفضاء سعداء بدعم «أكاديمية الفضاء وعلوم الصواريخ» في دولة الإمارات والتعاون مع شركة كومباس العالمية لتعزيز وعي الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور بأهمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات واستكشاف الفضاء، وذلك من خلال دعم الفعاليات والمبادرات والأنشطة، وكذلك دعوة الخبراء الدوليين إلى الإمارات لمشاركة الطلبة المعرفة والخبرة.