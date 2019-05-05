إنجاز علمي يبشّر بنهاية انتشار الإيدز

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أظهرت دراسة طبية أن الأدوية التي تثبط فيروس الإيدز بالكامل، قادرة على منع انتقاله بين الناس أيضاً، الأمر الذي يبشر بوقف انتشار هذا المرض، وذكرت دراسة أجراها باحثون في جامعة لندن كوليدج «البريطانية، ونشرتها مجلة «لانسيت» الطبية أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، الذين يتناولون عقافير لتثبيط الفيروس بالكامل لا ينشرونه بينهم. وجاءت هذه النتائج بعد أن درس الباحثون ألفاً من الأزواج، المصاب أحدهم بفيروس نقص المناعة البشرية وكان يتناول الأدوية المضادة لفيروسات الإيدز لإخماد نشاطه.

وعلى مدار ثماني سنوات، لم ينتقل الفيروس مرة واحدة، وقدمت هذه الدراسة أدلة قاطعة على انعدام خطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية مع العلاجات المضادة للفيروسات.