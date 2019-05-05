الممرضة العداءة تُحرم من رقمها

المصدر: دبي- البيان

فوجئت الممرضة جيسيكا أندرسون بعد مشاركتها، أخيراً، في ماراثون لندن، وهي ترتدي زي التمريض، بعدم اعتراف لجنة غينيس للأرقام القياسية بالرقم الذي حققته، وذلك بحجة عدم توافق زيها مع المعايير الموجودة.

وكانت أندرسون قد سجلت رقمها في الجري بنحو 3:08:22، في حين أن الرقم القياسي الحالي يقدر بنحو 3:08:54. وقالت الممرضة الشابة في حديث لـ «رنرز وورلد»: «لقد فوجئت تماماً بعد معرفتي برفض طلبي لأرسل إليهم رسالة بالبريد الإلكتروني، لمطالبتهم بإعادة النظر، ولكني تلقيت الرد ذاته». وأضافت: «أنا متأكدة من أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لا تنوي التسبب بأي إساءة، لكن من الجيد لو قرروا مراجعة معاييرهم، بدلاً من تعزيز القوالب النمطية القديمة».