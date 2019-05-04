ابتلع سماعة أبل ثم اكتشف مفاجأة مذهلة

المصدر: البيان الالكتروني

استيقظ الشاب التايواني بن هاسو بعد أن نام وهو واضع في أذنيه سماعات "إيربود"، ليفاجأ بوجود سماعة واحدة فقط.

ومع خاصية التتبع في أجهزة "أبل"، عرف الشاب أن إحدى السماعتين استقرت في معدته.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الشاب ابتلع السماعة عن طريق الخطأ عندما كان نائما.

وكشفت الأشعة السينينة التي أجراها الشاب لاحقا في المستشفى، أن السماعة استقرت في معدته، رغم أنه لم يكن يعاني أي ألم ، وفقاً لسكاي نيوز.

لكن المفاجأة الأخرى، أن السماعة كانت لا تزال تعمل، وهو ما ساعد في تحديد مكانها.

وعبر إعطائه ملينات، تمكن الشاب من إخراج السماعة في المرحاض، وقد كانت في وضع التشغيل، وما زالت تعمل.