معرض في بروكسل لمقتنيات أودري هيبورن

المصدر: بروكسل - رويترز

من الصور الشخصية والأثواب.. إلى الجوائز والأكسسوارات، يقدم معرض افتتح في بروكسل لمحة عن قرب عن حياة نجمة هوليوود الراحلة أودري هيبورن، وذلك بمناسبة مرور الذكرى التسعين على ميلادها في المدينة البلجيكية.

ويضم معرض «إنتيميت أودري» أو «أودري عن قرب»، الذي أشرف ابنها شون هيبورن فيرير على جمع معروضاته، المئات من الصور الشخصية والعامة منها صور أصلية وأخرى أعيدت طباعتها، إلى جانب مقتنيات تذكارية ظهرت في أفلامها ومنها الدراجة النارية الصغيرة التي استخدمتها في فيلم «عطلة رومانية» (رومان هوليداي) الذي فازت عنه بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة.

وقال هيبورن فيرير، ابن الممثل الأمريكي ميل فيرير، إنه أراد تقديم لقطات ذات بعد شخصي من حياة الممثلة البريطانية التي كرست أعوامها الأخيرة من حياتها للأعمال الخيرية والإنسانية وأصبحت سفيرة للنوايا الحسنة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وقال «عاشت حياة متواضعة، حياة بسيطة، وربما كان هذا السر في استمرار شعبيتها حتى اليوم».