9 ملايين دولار لأول دليل للهبوط على القمر

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت دار كريستيز للمزادات بنيويورك، إن الكتيب التفصيلي الذي استخدمه رائدا الفضاء الأمريكيان، نيل آرمسترونغ وباز أولدرين، في رحلة الهبوط على سطح القمر في عام 1969، سيطرح في مزاد في يوليو المقبل، وقد يجلب ما يصل إلى تسعة ملايين دولار.

ويتناول الكتيب الخاص بمهمة (أبولو 11)، والمكون من 44 صفحة، بالتفصيل، كل إجراء استلزمه فصل الوحدة (إيغل) وإنزالها وربطها بوحدة القيادة، عندما أصبح آرمسترونغ وأولدرين أول، رجلين يسيران على سطح القمر. وقالت كريستينا جيجر رئيسة قسم الكتب والمخطوطات في كريستيز: «هذه تعليمات مفصلة، تغطي كل تفاصيل رحلة المركبة إيغل... إنها سلسلة من التعليمات حول كل شيء، من ارتداء الخوذة، إلى فحص نظام الطاقة».

وإلى جانب البيانات الفنية، يحتوي الكتيب على رسومات ونحو 150 علامة (صح)، وشروح كتبها آرمسترونغ وأولدين في وقت الرحلة. ونظراً لعدم وجود تسجيل صوتي أو تسجيل فيديو لما حدث في قمرة القيادة في إيغل، يعتبر الدليل بمثابة شاهد فريد على تاريخ الفضاء. كما أنه يضم أول ملاحظات يكتبها إنسان عن جرم سماوي آخر. وذكرت دار كريستيز، أن الكتيب باعه شخص كان قد اشتراه من أولدرين.