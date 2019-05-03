عروس ترتدي فستان زفافها في 33 بلداً

المصدر: إعداد - فاتن صبح

في خطوة لا تفعلها العرائس عادةً، قررت «زوي أوست» أن تكون عروساً لا تشبه غيرها من الفتيات اللواتي يمضين دهراً في اختيار الفستان الحلم ليلبسنه بضع ساعات وكفى.

زوي ارتدت فستانها الأبيض عبر 33 بلداً خلال عام كامل، أبدى فيه عريسها «نيك» كل الدعم. وكان الثنائي المتزوج حديثاً، قد اتخذ قرار التجول حول العالم، وفقاً لما ذكرته مجلة «بيبول»، تبعاً للقول المأثور:

«الحياة أقصر من أن ترتدي فستان الزفاف لمرة واحدة فقط، والعالم أكبر من أن تبقى في مدينتك طوال حياتك. من الذي قال إنك لا تستطيعين ارتداء فستان زفاف مرات ومرات؟». وهكذا كان، فترك كل من العروسين وظيفتيهما بدوام كامل، وانطلقا في شهر عسل حافل بمغامرة أخذتهما إلى 33 بلداً عام 2018.

وانطلقا إلى أجمل مدن العالم، في جولة ضمت دبي وبالي وروما، وصولاً إلى باريس، وحتى سور الصين، وقمة إيفرست، والتقطا صوراً تخطف الأنفاس لألبوم ستسرد قصته الأجيال.

وفي جلسة استعادة للذكريات، أشار الثنائي إلى أن الفكرة خطرت لهما في أول موعد لقاء، حيث مازحا نفسيهما بالقول، إنه إذا سارت الأمور بهما نحو الزواج، فإنهما سيجولان العالم معاً. وقد تعمّدت زوي اختيار فستان زفاف بسيط وأنيق، وصفه المصمم سيدني واترز، بأنه الأمثل للسفر، لأنه مستوحى من روح العروس الذواقة المحبة للمرح. وفتح كل من «زوي» و«نيك»، حساباً مشتركاً عبر إنستغرام، لمشاركة الناس لحظات شهر عسلهما الجميلة مع العالم، وحض الناس على استكشاف أماكن يرغبون برؤيتها، وتحقيق أحلامهم.